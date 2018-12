Manovra, Salvini: "L'ecotassa non si farà, non è nel contratto"

Dopo le polemiche sulla tassa per le nuove auto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto chiarezza, spiegando che "non ci sarà, non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle". Il vicepremier ha quindi spiegato che "un conto è aiutare le auto non inquinanti, un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di euro".