Manovra, Salvini: il 2,4% non è nei dieci comandamenti della Bibbia

Il 2,4% di rapporto deficit/Pil nella Manovra "non è nei dieci comandamenti della Bibbia. Se invece di 6,5 miliardi di euro per smontare la Fornero, i tecnici ci diranno che ne bastano 5,5, il miliardo in più lo sposteremo sugli investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dicendosi fiducioso che si troverà un accordo con l'Europa: "Noi non vogliamo litigare e neanche a Bruxelles interessa".