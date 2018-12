Manovra, salta Commissione al Senato: domani attesa in Aula

Sono state tutte sconvocate le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato che aveva il compito di iniziare a votare gli emendamenti alla Manovra. Il provvedimento è quindi atteso in Aula per martedì. Sarà dunque probabilmente questa la sede per apportare le modifiche concordate domenica sera a Palazzo Chigi dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini.