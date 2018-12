Manovra, "saldo e stralcio" costa mezzo miliardo in 5 anni

Il "saldo e stralcio" delle cartelle per chi è in difficoltà economica porterà alle casse dello Stato 38 milioni nel 2019 e nel 2020. Dal 2021, però, il costo per l'Erario sarà maggiore rispetto all'incasso previsto: 8 milioni nel 2021, 276 milioni nel 2022 e 276 milioni nel 2023. In totale: 487 milioni di costi in cinque anni. E' quanto emerge, secondo l'analisi dell'agenzia Ansa, dalle tabelle della relazione tecnica allegata alla Manovra.