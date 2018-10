Manovra, ridimensionata l'alternanza scuola-lavoro: dimezzate le ore

"L'alternanza scuola-lavoro è ridimensionata pesantemente. Nel triennio si passa dalle 400 ore previste per tecnici e professionali alle 150 per i tecnici e 180 per i professionali. Per i licei la riduzione è da 200 a 90 ore". E' quanto prevedono le bozze delle manovra, analizzate da Uil Scuola. Cambia anche il reclutamento, "con il ritorno ai concorsi abilitanti e con la cancellazione del percorso di formazione Fit".