Manovra, riammessi gli emendamenti su Tfr e salario minimo

La Commissione Bilancio della Camera ha riammesso gli emendamenti sulla riapertura del semestre di silenzio-assenso per conferire il Tfr, presentati da Lega, FdI e Noi Moderati. "Recando disposizioni in materia di opzione tra il mantenimento del trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e il conferimento di quest'ultimo a forme di previdenza complementare, reca un intervento coerente rispetto alle misure in materia di previdenza complementare contenute nell'articolo 28 del disegno di legge", si legge nella motivazione. Inoltre è stato riammesso l'emendamento, presentato da vari esponenti dell'opposizione tra cui Conte, Schlein e Fratoianni, che chiedeva di introdurre il salario minimo.