Manovra, Renzi: "In Senato situazione surreale, scene mai viste"

"Situazione surreale qui in Senato. La maggioranza ancora non sa come cambiare la legge di bilancio. Continui ritardi e scene mai viste nella storia repubblicana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews, sottolineando come siano "ammutoliti persino i funzionari, i commessi, i lavoratori di questa struttura che ci dicono: in tanti anni una cosa così non l'avevamo mai vista".