Manovra, Renzi: dopo blocco Iva dobbiamo evitare sugar tax

"Il punto imprescindibile è che non aumentino le tasse: abbiamo bloccato i 23 miliardi di Iva e oggi sono rimasti 200 milioni di sugar tax, e io non sono d'accordo neanche su questa". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. "L'Italia non è la Leopolda, di gente a cui sto antipatico ne troviamo in quantità industriale. Ma la domanda è: abbiamo ragione o abbiamo torto a dire che l'Italia deve stare in Europa?", ha aggiunto.