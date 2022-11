Manovra, reddito cittadinanza abolito dal 2024: poi riforma aiuti povertà

Con la Manovra arriva una "manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza, che si avvia verso la sua abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 con maggiori controlli sul fronte di chi lo percepisce e di chi riceve offerte di lavoro".

Lo spiega il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota. Il reddito "sarà abrogato il 1 gennaio 24 e sarà sostituito da una nuova riforma. Previsto un risparmio di 734 milioni per il 2023. I risparmi di spesa finanzieranno un apposito fondo che finanziera' la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione".