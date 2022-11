Manovra, da Letta a Conte: la rabbia dell'opposizione | Il Pd: "Improvvisata e iniqua, il 17 dicembre in piazza"

Il leader del Partito democratico, Enrico Letta , chiama a raccolta il popolo dem il 17 dicembre, per protestare contro una legge di Bilancio "iniqua e improvvisata". Il presidente del M5s, Giuseppe Conte , gli fa eco: "Sul Reddito di cittadinanza l'esecutivo da settimane gioca con la vita delle persone: un atteggiamento disumano sulla pelle di famiglie che a stento pagano la bolletta e fanno la spesa", afferma, commentando i tagli. Poi attacca: "Siamo disposti a tutto per arginare questo piano folle, anche a scendere in piazza".

Letta: "Manovra improvvisata e iniqua" - "Sabato 17 dicembre la nostra manifestazione contro una Manovra improvvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all'impennata dell'inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di lunedì lo confermiamo con ancora più convinzione". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

I dem: "Guerra ai poveri e favori agli evasori" - "Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale". E' il messaggio affidato ai social network del responsabile economia e finanze della segreteria del Pd Antonio Misiani.

Leggi Anche Reddito di cittadinanza, ecco come cambia dal 2023

Conte promette battaglia contro i tagli al Reddito - "Cancellazione, sospensione, taglio di qualche mese, altri tagli fra un anno. Sul Reddito di cittadinanza il Governo da settimane gioca con la vita delle persone: un atteggiamento disumano sulla pelle di famiglie che a stento pagano la bolletta e fanno la spesa. L'ultima novità che arriva dalla maggioranza della Meloni parla di un taglio di mensilità del Reddito di cittadinanza per gli "occupabili": persone in grande difficoltà, fra cui molti over 50 e 60 per cui trovare lavoro oggi è durissimo e 200 mila cittadini che già lavorano e che chiedono il Rdc per integrare stipendi da fame". E' durissimo il commento su Facebook del leader M5S Giuseppe Conte. "Siamo disposti a tutto per arginare questo piano folle, anche a scendere in piazza. Noi non getteremo mai la spugna su queste battaglie, vediamo se saremo i soli o se altre forze politiche risponderanno 'presente'", aggiunge.