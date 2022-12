Manovra, proroga per Cilas del Superbonus e "doppia App18" per i 18enni

La Manovra vede l'approvazione di vari emendamenti che introducono novità importanti.

Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per poter beneficiare del Superbonus al 110%. Le delibere assembleari che hanno approvato l'esecuzione dei lavori devono risultare approvate entro il 18 novembre, data antecedente l'entrata in vigore del decreto Aiuti quater. La commissione Bilancio della Camera dà inoltre il via libera al restyling della App18, il bonus cultura per i 18enni: al suo posto arrivano due nuovi contributi, basati sul reddito e sul merito.