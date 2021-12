Manovra, prolungato a 180 termine pagamento cartelle gennaio-marzo

Uno degli emendamenti alla Manovra approvati dalla commissione Bilancio del Senato prevede il prolungamento a 180 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre 2022. Come si legge nella relazione tecnica, l'intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché "a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell'anno 2022".