Manovra,previsti tagli 80% fondi a Regioni se non riducono vitalizi

Per quelle Regioni che non tagliano i vitalizi di presidenti e consiglieri regionali, i fondi saranno ridotti dell'80%. E' questa la norma che il M5s sta inserendo nella legge di bilancio che arriva in Parlamento. I tagli tuttavia non toccheranno le risorse per sanità, scuole per disabili e per altri servizi essenziali.