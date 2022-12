Manovra, relatore FI: si lavora su soglia Pos a 30 euro e modifica Reddito di cittadinanza

Si continua a lavorare alla Manovra.

Fra i temi più discussi la soglia per l'utilizzo del Pos e la riforma del Reddito di cittadinanza. "L'abbassamento della soglia a 30 euro per l'utilizzo del Pos è un'ipotesi allo studio", ha spiegato Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori della Legge di Bilancio. Per il cosiddetto reddito per gli occupabili, si lavora invece a una riduzione da 8 ai 7 mesi: "Questo consentirebbe di liberare ulteriori risorse per circa 200 milioni", ha aggiunto Pella.