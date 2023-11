Polizze contro le calamità naturali, multe salate per le assicurazioni che si rifiutano

Le assicurazioni rischiano multe salate nel caso in cui si rifiutino di accendere una polizia contro le calamità naturali che la Manovra rende obbligatoria per le imprese, a partire dal 2024.

"Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle aziende di assicurazione è punito - si legge nel testo - con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000". La norma in questione prevede l'obbligo per le aziende iscritte al registro delle imprese di assicurare terreni, fabbricati e macchinari dagli eventi calamitosi come terremoti, alluvioni ed esondazioni.