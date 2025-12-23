Manovra, dalle parrocchie alle fontane: le micro misure della maggioranza

Il risanamento di varie parrocchie, la riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio, la ristrutturazione di basiliche e santuari, ma anche il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi), finanziamenti per le associazioni combattentistiche e varie organizzazioni e fondazioni. Sono alcune delle "micro misure" finanziate con il tesoretto parlamentare della maggioranza, attraverso diversi ordini del giorno alla Manovra firmati dai relatori. Spazio anche al finanziamento di alcune orchestre come quella jazz siciliana e alla Fondazione per la "partecipazione Umbria Jazz".