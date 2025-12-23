Manovra, dalle parrocchie alle fontane: le micro misure della maggioranza

I provvedimenti sono finanziati col "tesoretto" parlamentare della coalizione di governo. Previsti fondi per varie associazioni e fondazioni
© ansa
Il risanamento di varie parrocchie, la riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio, la ristrutturazione di basiliche e santuari, ma anche il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi), finanziamenti per le associazioni combattentistiche e varie organizzazioni e fondazioni. Sono alcune delle "micro misure" finanziate con il tesoretto parlamentare della maggioranza, attraverso diversi ordini del giorno alla Manovra firmati dai relatori. Spazio anche al finanziamento di alcune orchestre come quella jazz siciliana e alla Fondazione per la "partecipazione Umbria Jazz".
Anche questa volta lo stanziamento non è diretto, ma affidato a decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio. Si tratta di interventi che vanno da un minimo di 10mila euro a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Tra i finanziamenti più consistenti ci sono: 1,8 milioni di euro l'anno per due anni per l'Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità; 1,2 milioni nel 2026 e 1,5 nel 2027 alle Misericordie d'Italia; un milione all'anno per due anni all'associazione "I sud del mondo Ets"; uno stanziamento analogo anche per istituire presso la presidenza del Consiglio il fondo per il sostegno all'autonomia finanziaria delle donne; un milione all'anno per due anni all'associazione italiana educatori finanziari; altri due milioni in due anni all'Università della Calabria per realizzare il Centro per le neuroscienze avanzate; e un milione nel 2026 e 615mila euro nel 2027 destinati all'Unione nazionale della cultura antimafia Aps di Napoli. Destinatario dei finanziamenti della maggioranza anche l'Ippodromo Capannelle di Roma con un milione nel 2026.
Arrivano risorse anche per le strade e le infrastrutture, come il finanziamento per la messa in sicurezza di opere viarie nel comune di Zignago (La Spezia). Inoltre 450mila euro nel 2026 vanno al comune di Bolsena per la riqualificazione del lungolago, 500mila euro nel 2027 al Comune di Bassano Teverina (Viterbo) per realizzare un parcheggio pubblico nelle vicinanze del palazzo comunale. Trecentomila euro nel biennio vengono poi destinati all'Osservatorio Nazionale Condomini per la tutela dei beni culturali e degli edifici storici.
Tra gli stanziamenti più contenuti invece ci sono 10mila euro all'Unione nazionale vittime, al Telefono donna onlus, all'associazione Casamica, all'associazione I sempre vivi, ma anche 20mila euro all'associazione Vivaio. Vengono anche destinati 100mila euro l'anno per due anni all'associazione Gatto randagio. Diversi finanziamenti alle fondazioni, tra cui la De Gasperi con 350mila euro nel 2026, la fondazione San Benedetto educazione e sviluppo di Brescia con 100mila euro l'anno per due anni, la fondazione società del Quartetto di Milano Ets di Milano con 100mila euro 2026; la fondazione "Scuola europea di industrial engineering and management" del Politecnico di Bari con 250mila euro nel 2026; la fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale presso il monastero Benedettino G.B Dusmet di Nicolosi (Catania) con 100 mila euro nel 2027 per la scuola di formazione all'impegno socio-politico. Infine 150mila euro l'anno per due anni al Centro Militare di equitazione di Montelibretti (Roma) e altrettanti per lo stadio militare Albricci e caserma Calò di Napoli.