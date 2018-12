Manovra, ok definitivo alla Camera: il testo passa con 313 sì e 70 no

Conte: "L'Italia riparte, ora più diritti ed equità sociale" - Gli italiani si accorgeranno "presto, presto" degli effetti positivi della cosiddetta "Manovra del popolo". Ne è convinto il premier Giuseppe Conte che si è detto "molto soddisfatto" dell'approvazione del testo. Ora "facciamo entrare in vigore le norme", ha aggiunto Conte spiegando che "il 2018 si chiude con la prima Manovra economica del governo del cambiamento. Una Manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori. Finisce un anno, ma inizia la stagione del riscatto con più diritti, più crescita, più equità sociale e con al centro il lavoro. L'Italia è pronta a ripartire. E a tornare grande".



Tria: "Fugate ombre di Italexit, rispettate promesse elettorali" - Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha sottolineato che la "Manovra economica approvata dal Parlamento è quella che tutti abbiamo voluto". Il ministro dell'Economia ha poi aggiunto che "il traguardo della Manovra è stato raggiunto entro i tempi previsti che ci hanno evitato da un lato la gestione del bilancio con le mani legate dall'esercizio provvisorio e dall'altro una procedura europea per deficit eccessivo che di fatto avrebbe commissariato il Paese per 5-7 anni". Tria ha ribadito che sono state rispettate "le promesse elettorali con una legge mirata a sostenere la crescita e a difendere la pace sociale in una congiuntura europea e internazionale che non si annuncia favorevole"



Moscovici: "Seguiremo l'esecuzione della Manovra" - "L'Italia ha adottato la legge di bilancio, dopo lunghe discussioni e momenti difficili. Ne seguiremo attentamente l'esecuzione. Ribadisco di nuovo che il dialogo con la Commissione Ue si è concentrato unicamente sul rispetto delle regole comuni, mai sulle misure individuali!". Lo ha scritto su Twitter il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dopo il via libera definitivo del Parlamento.



Mulè: "Ora scenderemo nelle piazze" - "Approvata in rigor mortis la legge di Bilancio Made in Europe che ha esautorato il Parlamento con un autentico festival della bugia in aula, gli italiani sanno già che cosa li aspetta: più tasse a imprese e lavoratori, un prelievo forzoso dalle tasche dei pensionati, meno aiuti a chi sta indietro e la certezza di avere più debiti per tutti". Sono le parole di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Fi ha lottato con tutti i mezzi in Parlamento - ha aggiunto Mulè -, ora la lotta si trasferisce nelle piazze dove grazie alla guida di Silvio Berlusconi sapremo riportare il centrodestra alla guida del Paese mettendo fine all'incubo dell'esecutivo contronatura gialloverde".



Di Maio: "Manovra scritta con il cuore, pensando agli italiani" - Su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio ha scritto: "Manovra del popolo: FATTO!". "È la prima legge di Bilancio scritta con il cuore e pensando agli italiani. Abbiamo ancora tanto da fare, ma la strada è quella giusta", ha continuato Di Maio, che infine ha fatto alcuni ringraziamenti: "Voglio dire grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi mesi. Grazie a tutti i nostri iscritti. Grazie a tutti i nostri attivisti. Grazie a tutti i nostri deputati e senatori che hanno tenuto duro fino alla fine".



M5s: "Questa è una Manovra scritta dal popolo e per il popolo" - "Questa è una Manovra scritta dal popolo e per il popolo". Lo ha affermato il deputato Francesco Silvestri (M5S), aggiungendo che "non esiste libertà se non c'è giustizia sociale: come possono essere liberi cinque milioni di poveri, i pensionati colpiti dalla Fornero ed i truffati dalle banche?". "Noi non tagliamo le pensioni a nessuno se non a qualche pensionato d'oro. Abbiamo alzato le minime, eliminato una volta per tutte i vitalizi e rispettato l'impegno della quota 100. La legge Fornero era una ingiustizia ed andava superata adesso", ha rilevato elencando le misure della legge e ribadendo che "non c'è nessuna tassa sulle utilitarie e sulle auto già acquistate". "Quali maggiori tasse? Stiamo rilanciando un Paese. Le abbiamo aumentate alle grandi banche e alle assicurazioni per redistribuire la ricchezza dall'alto verso il basso".



Duro scontro alla Camera tra Fi e Lega sulla Fornero - "Fi prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò Forza Italia e la macelleria sociale che è iniziata con quel governo è partita proprio dalla legge Fornero che oggi proviamo a correggere". Durante le dichiarazioni di voto il deputato della Lega Riccardo Molinari aveva attaccato aspramente i colleghi di Forza Italia dopo le accuse di Roberto Occhiuto che avevano affermato: "Questa è una legge che è contro l'Italia e contro gli italiani: aumenterà le tasse e porterà il Paese in recessione. La Manovra è stata fatta affidando le chiavi della politica economica al M5S che non vuole sviluppo e ricchezza ma vuole solo alimentare odio ed invidia sociale".