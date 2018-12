Manovra, non aumentano le detrazioni per le spese veterinarie | Michela Brambilla: "Dimenticati milioni di proprietari di animali"

"Il governo non ha alcuna intenzione di ridurre, neanche minimamente, gli oneri fiscali che oggi gravano sui proprietari - ha spiegato Brambilla. - Non ha riguardo né per le ragioni di equità, né per quelle di salute pubblica, né tantomeno per lo schieramento trasversale che sosteneva la modifica. Non si tratta, infatti, di maggioranza o di opposizione, semmai di buon senso e di scelte ragionevoli".



"Ma le hanno viste le immagini del cane di Bush senior che veglia la bara dell'amico umano? - si chiede, poi, Brambilla. - Gli animali sono membri della famiglia, non oggetti, non beni di lusso da tassare a più non posso".



"Sarebbe bastato - conclude - un piccolo segnale: eravamo pronti ad accettare una riformulazione meno onerosa. Non è arrivato neppure quello. Siccome la musica in Aula sarà la stessa, e c’è già aria di fiducia, rilanceremo la battaglia nell’altro ramo del parlamento".