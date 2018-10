Manovra, Moscovici: "Il debito sarà pagato dalle generazioni future"

"C'è il rischio che la manovra italiana non rilanci affatto la crescita, ma anzi l'affossi perché contiene pochi investimenti". E' la previsione del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, intervistato da France Inter. "Il debito - ammonisce - sarà pagato dagli italiani, dalle generazioni future. Un bilancio che aumenta il debito non è buono per il popolo perché sono sempre i più vulnerabili che alla fine dovranno pagare".