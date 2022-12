Misure reati fiscali in Manovra, tensione alla Camera governo-opposizioni

Alta tensione alla Camera sull'ipotesi, avanzata dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, di portare in Manovra misure sui reati fiscali.

La pentastellata Carla Giuliano ha attaccato la scelta spiegando che "il governo metterà la fiducia sia qui sia al Senato esautorando il Parlamento". Per il sottosegretario all'Economia Federico Freni si tratta di "agenzie di stampa" che non valgono quanto "testi depositati". "Se e quando dovessero esserci emendamenti - chiarisce -, il governo sarà lieto di discuterne". All'attacco il Pd Ubaldo Pagano che dice: "Si tratta di un viceministro. Se quello che dice vale zero valgono zero anche gli accordi fatti finora in commissione".