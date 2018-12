Manovra: maxiemendamento in Aula venerdì alle 20, fiducia a mezzanotte

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 20 di venerdì. Poiché il governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia, la conferenza dei capigruppo ha predisposto i lavori successivi, stabilendo una durata di circa 4 ore per la discussione sulla fiducia. Alle 22 di venerdì si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e sul complesso della legge; dopo la votazione della prima sezione della legge di bilancio, la seduta verrà sospesa per consentire al governo di approvare la nota di variazione di bilancio. A quel punto si procederà con il voto della nota di variazione e il voto finale.



Protestano le opposizioni nell'aula del Senato dopo le comunicazioni delle decisioni dei capigruppo. Si chiede infatti più tempo per esaminare le proposte di modifica del governo. "Noi chiediamo di poter fare le dichiarazioni di voto e il voto finale sabato mattina, con calma", ha detto la capogruppo di Forza Italia Annamaria Bernini. "Nessuno di noi vuole l'esercizio provvisorio ma vogliamo la possibilità di decidere, discutere votare perché questa è una democrazia parlamentare, altrimenti è altro", ha insistito Loredana De Petris di Leu. Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, ha parlato di "atto ostile al Paese, una Manovra drammatica ricca di errori che pagheremo negli anni".



Il testo in Commissione Bilancio della Camera sabato e domenica - La Manovra, dopo l'approvazione attesa venerdì notte al Senato, approderà quindi alla Commissione Bilancio della Camera dove sarà esaminata sabato e domenica. Secondo quanto si apprende il testo arriverà in Aula, per la discussione generale, giovedì 27 dicembre. Il calendario sarebbe stato reso noto informalmente dal presidente Roberto Fico ai capigruppo.