Manovra, maxi emendamento in Senato: il governo pone la fiducia

Il governo pone la fiducia sul maxi emendamento alla Manovra che include le modifiche approvate dalla Commissione. La seduta è stata sospesa per circa trenta minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo. Alla ripresa della seduta, l'emendamento è stato trasmesso alla commissione Bilancio ed è stata quindi convocata la conferenza dei capigruppo per organizzare il dibattito sul voto di fiducia.