Manovra, M5s: "Le risorse vengano dalle concessioni autostradali"

Se dovessero mancare delle risorse per la Manovra, si potrebbero recuperare dalle concessioni autostradali. E' quanto propone il M5s, sottolineando che "non si possono recuperare alzando le tasse alle partite Iva. Siamo pronti a metterci al tavolo e proporre nuove coperture, come ad esempio un maggior gettito dai concessionari autostradali che ogni anno ci alzano le tariffe dei caselli, magari senza nemmeno fare la manutenzione adeguata".