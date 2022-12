Manovra, Lollobrigida: "Con più fondi avremmo fatto molto di più"

Parlando della Manovra, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ammette: "Con più fondi a disposizione avremmo voluto fare molto di più.

Soprattutto sul cuneo fiscale per aumentare i salari e diminuire il peso sulle imprese, sulle pensioni, per la formazione e per la Sanità". Tuttavia, rivendica in un'intervista a Il Corriere della Sera, "la strategia era nel programma, far crescere la ricchezza per poterla redistribuire. Abbiamo iniziato ad agire in favore dell'equità, del sostegno ai più deboli e alle imprese e per la semplificazione. Continueremo".