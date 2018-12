Manovra,Lega a Forza Italia: "Da voi macelleria sociale con Fornero"

"Forza Italia prova disprezzo per questa Manovra ed anche per noi della Lega? Se non ricordo male l'ultimo governo Monti lo appoggiò FI e la macelleria sociale che è iniziata con quel governo è partita proprio dalla legge Fornero che oggi proviamo a correggere". Lo dice nell'Aula della Camera Riccardo Molinari della Lega durante la dichiarazione di voto sulla Manovra.