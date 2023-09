Manovra, Landini a Urso: "Non ci accontentiamo di essere informati"

Sulla Manovra "non ci accontentiamo di essere semplicemente informati di quello che il governo intende fare, vogliamo che si aprano delle trattative sui temi che abbiamo posto".

Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, rivolgendosi al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento. Al governo Landini ha chiesto "se è disponibile a ricercare delle mediazioni e delle soluzioni anche condivise dalle organizzazioni sindacali. Questo è quello che fa la differenza. A oggi io questo livello di discussione io ancora non l'ho vista".