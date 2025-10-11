Manovra, Landini: "Nessuna risposta dal governo sulle nostre proposte, Paese va a sbattere"

Quello con il governo sulla Manovra "è stato un incontro dannoso, perché non abbiamo avuto alcuna risposta sulle proposte e le richieste che abbiamo avanzato e per quel poco che ci è stato illustrato è una Manovra che porta a sbattere il Paese". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Noi abbiamo detto con molta chiarezza che questa manovra non fa crescere il Paese - ha aggiunto - non ci sono investimenti e non si affrontano i nodi di fondo".