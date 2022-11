Manovra, Landini a Cisl e Uil: "Avanti con la mobilitazione"

La Manovra del governo Meloni non soddisfa i sindacati.

Secondo Maurizio Landini, "la flat tax e il condono fiscale sono del tutto sbagliati". Per questo, aggiunge il leader della Cgil, "abbiamo proposto a Cisl e Uil di pensare a una mobilitazione per chiedere un cambiamento della Legge di bilancio. E soprattutto per affermare la necessità di riforme vere nel nostro Paese che combattano le diseguaglianze e che ricostruiscano politiche industriali degne di questo nome".