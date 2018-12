Manovra, la Cei: "Preoccupazione, si colpiscono le fasce deboli"

In attesa della presentazione e dell'approvazione della legge di Bilancio in Parlamento, i vescovi italiani si dicono in ansia per il provvedimento. "Stiamo seguendo i contenuti - spiega in una nota il egretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo - rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione" soprattutto in merito a obiettivi per realizzare i quali si "vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici".