Manovra, l'11 dicembre Conte incontra Juncker per fare il punto

L'11 dicembre il premier Giuseppe Conte vedrà a Strasburgo il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra. Lo confermano fonti di governo, spiegando che l'incontro rientra nel quadro dell'interlocuzione avviata tra Italia ed Europa in merito ai parametri contenuti nella legge di bilancio. Non si esclude che questo tema possa essere affrontato nel vertice di governo di giovedì.