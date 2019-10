Manovra, Italia Viva presenterà emendamenti su Quota 100 e contante

Italia viva presenterà emendamenti in Parlamento per alcune modifiche alla legge di Bilancio, a partire da Quota 100 e tetto al contante. Lo anticipano fonti di Iv, secondo le quali c'è soddisfazione nel partito di Matteo Renzi per l'ingresso in Manovra delle misure per la famiglia e per lo stop all'aumento dell'Iva. Inoltre, vengono espresse perplessità su alcune misure del decreto fiscale.