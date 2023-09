Manovra, ipotesi estensione Opzione donna e via limiti figli

Con la Manovra potrebbe arrivare un'estensione di "Opzione Donna".

L'ipotesi è allo studio della maggioranza che dovrà valutare soprattutto il nodo delle coperture finanziarie. L'idea potrebbe essere quella di eliminare per le categorie di donne beneficiarie (caregiver, invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi) il paletto dei figli per anticipare ulteriormente il pensionamento da 60 a 58 anni. Sembra più scontata, invece, la proroga di quota 103. Si lavora infine anche a una possibile estensione di Ape, cioè un anticipo della pensione in determinati casi.