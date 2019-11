Manovra, ipotesi dimezzamento o azzeramento tasse su auto aziendali

Una profonda revisione delle tasse per le auto aziendali. E' questa l'ipotesi su cui sta lavorando il governo: tagliare l'incremento previsto dalla manovra del 50% o addirittura di azzerare i rincari per i quali non sono mancate notevoli polemiche. La decisione di mettere mano agli aumenti è stata presa in vista del passaggio parlamentare della legge di bilancio.