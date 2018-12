Manovra,ipotesi blocco dello scatto delle pensioni fino 150mila euro

Blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino a un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa una delle ipotesi su cui si sta confrontando la maggioranza per dare un segnale sulle pensioni d'oro. L'intervento dovrebbe arrivare con un emendamento alla manovra in Senato.