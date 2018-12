Manovra, il ministro Grillo: "Nuove risorse per la sanità"

Arrivano ulteriori risorse finanziarie per la sanità, destinate ad "ammodernare le strutture esistenti, a ridurre le liste di attesa e a promuovere la ricerca". Lo ha reso noto il ministro della Salute, Giulia Grillo, con un post su Facebook. "Con la Manovra abbiamo fatto passi avanti per garantire il futuro alla nostra sanità - ha precisato -. Abbiamo aggiunto altre risorse al miliardo programmato per il Fondo sanitario nazionale".