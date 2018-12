Manovra, il maxiemendamento in ritardo: Conte si scusa col Senato | Salvini: sabato Manovra in Aula

E' ripresa la discussione generale sulla Manovra in Aula al Senato ma del maxiemendamento promesso dal governo non c'è traccia. Intervenuto anche il premier Conte: "Siamo al rush finale, spiace aver rallentato i lavori ma la trattativa con la Ue non ci ha permesso di fare prima". Il vicepremier Salvini: "Il documento in Aula sabato". Palazzo Chigi con una nota ufficiale poi annuncia: "Il testo arriva sabato alle 14 e alle 20 il voto di fiducia".