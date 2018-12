Manovra, il governo invia i primi 58 emendamenti alla Commissione

Sono giunti in commissione Bilancio alla Camera 58 emendamenti del governo alla Manovra. Le proposte di modifica, in fase di fascicolazione da parte degli uffici, sarebbero soltanto una prima tranche di interventi da parte dell'esecutivo. E' atteso adesso l'esito di una riunione dell'ufficio di presidenza della commissione per decidere come procedere nei lavori.