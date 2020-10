Manovra, Gualtieri: "Assegno per famiglie fino a 200 euro a figlio"

ansa

Con la Manovra "mettiamo le risorse per far partire dal 1 luglio l'assegno universale per le famiglie con figli, che potrà arrivare fino a 200 euro al mese per figlio e per tutte le tipologie di famiglie". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Nel "pacchetto natalità" il governo prevede un piano di assunzioni negli asili nido e di costruzione degli stessi nidi.