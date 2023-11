Manovra, governo rinvia a martedì l'incontro con i sindacati

Dopo le polemiche, il governo rinvia a martedì l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati sulla Manovra.

"In considerazione della richiesta di rinvio fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio da alcune confederazioni sindacali - si legge in una nota - l'incontro con le stesse sul disegno di legge di bilancio, già convocato per domani alle ore 15.30, è rinviato a martedì 28 novembre alle ore 9. È invece confermato per domani l'incontro con le associazioni datoriali".