Manovra, Forza Italia: Camere umiliate, non prenderemo parte al voto

I deputati di Forza Italia in commissione Lavoro alla Camera commentano la legge di Bilancio in via di approvazione. "Siamo stati chiamati ad esaminare per la seconda volta in fretta e furia una legge che ammazza il popolo e il futuro", si legge in una nota. "Non prenderemo parte al voto sulla Manovra. Questa legge di Bilancio è stata scritta sotto dettatura di Bruxelles nelle segrete stanze del governo, umiliando le Camere", concludono i deputati.