Manovra, Fornero: “Donne non considerate fonte di crescita”

Pensioni, quota 100 e crescita economica: temi su cui la politica (e gli economisti) continuano a dividersi. Ma anche in materia di occupazione, giovanile e femminile. Elsa Fornero, a Mattino Cinque, spiega che la manovra economica e in particolare la quota 100 penalizza i giovani e in particolare le donne. “Questo è un governo che tende a non considerare le donne come fonte positiva di crescita”, dice l’ex ministro che poi continua difendendo la legge che porta il suo nome: “I dati dimostrano che là dove l'occupazione anziani è maggiore, è maggiore anche quella giovanile”. In altre parole, spiega la docente, “Dove sono stati creati posti di lavoro per gli anziani ne sono nati anche per i giovani”.