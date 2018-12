Manovra, Fico: non potevo permettere scattasse esercizio provvisorio

Il presidente della Camera Roberto Fico ha replicato su Facebook alla accuse lanciate dal Pd di non permettere la discussione della Manovra in Aula. "La scelta era tra ampliare i tempi, sforando il 1 gennaio e prendendomi da solo il rischio di un esercizio provvisorio o cercare di far approvare la legge entro il 31 anche per dare il tempo al presidente della Repubblica di valutarla e eventualmente promulgarla", ha affermato Fico.