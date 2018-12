Manovra, Fico: "Il Parlamento è e deve rimanere centrale"

In attesa della fiducia sulla Manovra, il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea l'importanza del Parlamento. "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione - ha spiegato -. Dobbiamo far sì che non succeda più perché i presidenti di Camera e Senato non vogliono che il Parlamento lavori in questo modo". Fico ha quindi aggiunto che "il Parlamento è e deve rimanere centrale".