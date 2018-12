Manovra, Dombrovskis: soluzione non ideale ma evitata procedura

"L'accordo sul tavolo non è ideale, non dà una soluzione a lungo termine per i problemi economici italiani, ma ci consente di evitare per ora di aprire una procedura per debito, posto che le misure negoziate siano attuate pienamente". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, invitando il governo ad avviare la diminuzione dell'elevato debito pubblico italiano.