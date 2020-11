Manovra, Di Maio: "Via le piccole tasse ma nessuna patrimoniale"

"Ok liberare gli italiani dalle piccole tasse, dai cavilli e dalla burocrazie: è una proposta che il M5s sposa da anni. Ma nessuna patrimoniale". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Mario in relazione alle ipotesi di una richiesta di patrimoniale da inserire nella Manovra. "Sarebbe folle - spiega - in un momento di crisi come questo, in cui le nostre imprese hanno bisogno di ossigeno e le famiglie di lavoro, introdurre la patrimoniale".