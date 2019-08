Manovra, Di Maio firma il decreto ministeriale "resto al Sud"

Il ministro per il Lavoro e lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto ministeriale "resto al Sud", per dare attuazione a quanto previsto in Manovra, davanti ai rappresentanti delle imprese. Lo rendono noto fonti M5s. "Lo firmo davanti a voi, questo è per i tanti giovani imprenditori che lo potranno utilizzare per fare impresa al sud", ha spiegato il vicepremier.