Manovra, Di Maio: "A gennaio un grande piano per le infrastrutture"

Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che a gennaio ci sarà un grande piano per le infrastrutture. Sarà "un piano che riguarderà tutte le regioni perché tutti i territori hanno bisogno di infrastrutture", ha detto il ministro del Lavoro a margine di un'iniziativa sulle startup a Milano. "Ed è per questo motivo che nella legge di bilancio abbiamo messo 5 miliardi per gli investimenti", ha concluso.