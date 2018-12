PIANO INFRASTRUTTURE. E' stata concessa dall'Europa la flessibilità per quasi lo 0,2% del Pil per un piano straordinario di infrastrutture per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, viadotti, ponti, strade, gallerie, e la gestione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. A tale piano saranno dedicate risorse già in bilancio negli esercizi competenti e contenute nella nuova legge di bilancio e nel decreto fiscale nel 2019 2,6 miliardi, negli anni successivi 3,7 nel 2020 e oltre 4,2 nel 2021, per un totale di 10 miliardi e 500 milioni. PENSIONI, INDICIZZAZIONI E TAGLI. Previsto il 'raffreddamento' dello schema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici di più cospicuo importo. Per 3 anni sarà tagliato l'adeguamento delle pensioni oltre i 1.522 euro al mese (3 volte il minimo). La decurtazione maggiore, fino al 60%, scatterà per gli assegni oltre i 4566 euro. L'indicizzazione piena ci sarà solo per le pensioni fino a 1.522 euro, poi sono previste sei fasce di tagli. Confermati gli interventi sulle cosiddette pensioni d'oro con riduzione dei trattamenti più elevati, attraverso la previsione di un contributo di solidarietà temporaneo (per 5 anni) e progressivo per scaglioni di reddito. Le fasce sono complessivamente 5 e, oltre alla minima e la massima, è previsto un prelievo del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.

WEBTAX. Viene prevista l'istituzione di un'imposta sui servizi digitali gravante sui soggetti che nell'esercizio dell'attività di impresa prestino servizi digitali e che superino determinate soglie. La nuova misura imporra' un'aliquota al 3% sui ricavi, da versare entro il mese successivo a ciascun trimestre. Verrà applicata ai soggetti che prestano servizi digitali e che "hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni e che hanno un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro". Nelle casse dello Stato dovrebbero entrare 150 milioni nel 2019, 600 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021.



DISMISSIONI IMMOBILIARI, QUASI 1 MILIARDO NEL 2019. Il Governo si impegna ad attuare "un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020, e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti". E' quanto si legge nella proposta di modifica. Il piano dovrà essere pronto entro il 30 aprile prossimo.



IMPOSTE SU GIOCHI E SCOMMESSE. Arriva un pacchetto di misure che incrementa il prelievo nel settore dei giochi attraverso l'incremento del Preu applicabile agli apparecchi da intrattenimento e divertimento e la riduzione delle percentuali minime di payout. Inoltre si introduce dal 1 gennaio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.



TURNOVER PA. Per le amministrazioni centrali si prevede un rinvio della presa di servizi degli assunti al 1 novembre 2019, ma limitato alle assunzioni derivanti dal turnover ordinario dell'anno precedente.



SGRAVI IMPRESE. E' prevista l'abrogazione del credito di imposta relativo alle deduzioni forfettarie in materia di Irap un favore di soggetti passivi che impiegano lavoratori a tempo indeterminato in alcune regioni, l'abrogazione del credito di imposta in favore di soggetti che acquistano beni strumentali nuovi, l'abrogazione dell'aliquota ridotta Ires in favore degli enti non commerciali.



FONDO COMPETITIVITA'. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, la competitività e la produttività di 75 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020.



FS. Prevista una rimodulazione delle risorse per 600 milioni di euro per il 2019, prevedendo un incremento per ciascuno degli anni dal 22 al 24 di 200 mln di euro, delle risorse destinate a Fs per la realizzazione dei progetti previsti.



POLITICHE COMUNITARIE. Prevista una rimodulazione con una riduzione di 850 milioni di euro per il 2019 e un incremento progressivo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di 150 milioni di euro e di 100 milioni di euro nel 2025 della quota nazionale per il finanziamento delle politiche comunitarie.



FONDO SVILUPPO E COESIONE. E' stata programmata una rimodulazione delle disponibilita' di cassa del fondo sviluppo e coesione sociale per 800 milioni di euro per il 2019 che, ha assicurato Conte, non pregiudichera' in alcun modo i progetti gia' programmati e anche dei nuovi che potranno essere programmati.



ENTRATE CONTRIBUTIVE. Stimate maggiori entrate contributive per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in relazione alle quote di risorse stanziate per l'attribuzione al reddito di cittadinanza e destinazione all'assunzione di personale destinato a rafforzare le attività dei centri dell'impiego.



ACCANTONATI 2 MLD. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi è stata prevista una norma che dispone l'accantonamento temporaneo di una parte di specifici stanziamenti per un importo 2 miliardi che saranno resi disponibili nel caso in cui l'andamento degli obiettivi programmati certifichi il raggiungimento degli obiettivi di bilancio.