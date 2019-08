Manovra, Conte: "Via ai tavoli governativi per una riforma organica"

Delle misure di politica economica in vista della manovra "si discuterà all'interno dei tavoli governativi che, già a partire da questa settimana e per tutto il mese di agosto, lavoreranno alla definizione di un progetto riformatore organico e puntuale da presentare a settembre a tutto il Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre sono ancora in corso a Palazzo Chigi gli incontri con le parti sociali.