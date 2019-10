Manovra, Conte: "Presto in Parlamento perché l'Aula dia il suo contributo"

"Stiamo affinando gli ultimi dettagli" della legge di bilancio. Lo ha annunciato Giuseppe Conte dopo la firma del decreto fiscale da parte di Sergio Mattarella, aggiungendo: "Ci lavoreremo in questi giorni. Contiamo di chiudere tutto presto e di mandare così il testo in Parlamento e lasciare tanto più agio per poter esaminare e per dare un contributo alla legge".